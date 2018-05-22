Saçları ile Gündem Olmuştu: Suat Kaya İlk Kez Konuştu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya sosyal medya üzerinde gündem olan saçları ile ilgili ilk kez konuştu.

Magazin D'ye konuşan Kaya, kendisi hakkında merak edilenlere cvap verirken son günlerde sosyal medyada çokça paylaşılan ve binlerce yorum gelen saç stili hakkında da bazı ifadeler kullandı.

Magazin D'ye konuşan Subat Kaya'nın röportajı şu şekilde;

-Suat Bey, sosyal medyaya bir resminiz düştü. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz.

Yeni resmim mi düşmüş? Neymiş o?

-Yeni saç ektirmişsiniz. Yeni imajınızla ilgili.

Ben 15 senedir yaklaşık.. Yeni mi görmüşler. Beni ilgilendiren birşey yok zaten. Çok da önemsemiyorum. Çok çok eski zaten saç ekimi. Sosyal medyadaki fotoğrafı kim nasıl yaptı onu bilmiyorum. Nasıl çektiler bilmiyorum. Fotomontaj mı onu da bilmiyorum. Ağır bir sezondan çıktım. Ailemle dinleniyorum. Sosyal medyayı tutamazsanız. Biri beğenir biri beğenmez. Bu yorgunlukla onla uğraşacak halim yok.

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