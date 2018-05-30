Ronaldo'nun Sevinci Kısa Sürdü: CR7'ye Hapis Şok

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'ya hapis cezası geliyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Liverpool’u 3-1 yenen Real Madrid ile üçüncü kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Cristiano Ronaldo’nun sevinci kısa sürdü.

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle İspanya Maliyesi ile başı belada olan Real Madrid’in Postekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 15 yıl hapis cezası yatma ile ile karşı karşıya kaldı. İspanya'nın önde gelen yayın organlarından AS gazetesinde yer alan habere göre İspanya Maliyesi ile Crisiano Ronaldo arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Hakkında 2011 ve 2014 yıllarında 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açılan Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi ile davanın geri çekilmesi için uzlaşma görüşmeleri yapmaya başladı. Avukatı aracılığı ile yapılan görüşmelerde Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi’ne 14 milyon Euro karşılığında hakkındaki davanın iptal edilmesini istedi.

Ancak İspanya Maliyesi, Portekizli yıldız futbolcunun bu talebini kabul etmedi. İspanya Maliyesi, 15 yıl istemi ile açılacak davanın düşürülmesi için 28 milyon Euro talep etti. Cristiano Ronaldo, 28 milyon Euro’yu ödemezse 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

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