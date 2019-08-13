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Ronaldo, Messi'den farkını açıkladı

Futbolda Lionel Messi-Cristiano Ronaldo kıyaslaması bitmezken, Portekizli yıldız sadece Barcelona forması giyen Arjantinli rakibinden farklı olarak kendisinin Şampiyonlar Ligi'ni değişik takımlarla 5 kez kazandığına dikkat çekti.

Ronaldo, Messi'den farkını açıkladı

Futbolda Lionel Messi-Cristiano Ronaldo kıyaslaması bitmezken, Portekizli yıldız sadece Barcelona forması giyen Arjantinli rakibinden farklı olarak kendisinin Şampiyonlar Ligi'ni değişik takımlarla 5 kez kazandığına dikkat çekti.

13 Ağustos 2019 Salı 21:44
Ronaldo, Messi'den farkını açıkladı

Aktif futbolcular arasında en iyi iki konumundaki Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabeti, futbolseverlerin Portekizli ile Arjantinli arasında yaptığı kıyaslamalar körüklüyor.

Geçen sezondan beri Juventus forması giyen Ronaldo, futbol hayatı boyunca kıyaslandığı Barcelona simgesi Messi ile arasındaki farka açıklama getirdi.

DAZN'a konuşan Ronaldo, "İkiniz arasındaki fark ne" sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Messi ile aramızdaki fark benim başka kulüplerle de Şampiyonlar Ligi kazanmış olmam. 6 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu oldum. Turnuvayı 5 kere kazanan pek fazla oyuncu yok. Bu yüzden bu turnuvayla kendimi özdeşleştirebileceğimi hissediyorum."

ZİDANE'A HÜRMET

"Messi, sadece Ballon d'Or'un kazandığı için değil, benim gibi her yıl kendisini geliştirebildiği için de hatırlanacak, mükemmel bir oyuncu" diye ekleyen Ronaldo, ayrıldığı Real Madrid'deki eski teknik direktörü, Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane için de şunları söyledi:

"Zidane bana kendimi özel hissettirdi. Onu bir insan olarak çok takdir ediyorum ve hocam olduktan sonra onun daha büyük bir hayranı oldum."

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