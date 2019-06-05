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Romanya’da Satranç'ın Küçük Ustaları Yarışıyor

Romanya’da satranç heyecanı sürüyor. Romanya, Mamaia’da düzenlenen 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, 5. tur maçları ile devam etti.

Romanya’da Satranç'ın Küçük Ustaları Yarışıyor

Romanya’da satranç heyecanı sürüyor. Romanya, Mamaia’da düzenlenen 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, 5. tur maçları ile devam etti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:33
Romanya’da Satranç'ın Küçük Ustaları Yarışıyor

Romanya’da satranç heyecanı sürüyor. Romanya, Mamaia’da düzenlenen 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, 5. tur maçları ile devam etti.

7 yaş genel kategoride yarışan Can Şimşek maçını kazanmayı başararak 4 puan ile 2. sıraya yerleşti. 9 yaş kategorisinde yarışan Uygar Duruçay ise güzel bir galibiyet elde ederek 4,5 puan ile 2. sıraya yerleşti ve 6. turda tam puana sahip Yusif Karimli (1401) ile karşı karşıya gelecek. Aynı kategoride yarışan Çağan Tütüncüler ve Ali Alper Çelik ise 4 puan ile yollarına devam ediyorlar. 11 yaş genel kategoride liderlik için karşılaşan sporcularımız Ediz Gürel – Can Durak maçı beraberlik ile sonuçlandı ve 2 sporcumuz 4,5 puan ile liderliği paylaşarak 6. tura giriyorlar. Aynı kategoride yarışan Hasan Hüseyin Çelik ise maçını kazanmayı başararak 4 puan ile 5. sıraya yerleşti. 17 yaş kategoride mücadele eden WCM Eylül Çelik güçlü rakibi CM Bogdan-Emanuel David (2162) karşısında güzel bir galibiyet elde ederek 3,5 puana ulaştı ve kızlar arasında oldukça avantajlı bir durumda 6. tura giriyor. 7 yaş kızlar kategorisinde tam puana sahip Alara Uygun bugünkü maçından da galibiyet ile ayrıldı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. 13 yaş kızlar kategorisinde mücadele eden WCM Gülenay Aydın, tam puana sahip rakibi ile karşılaştığı maçtan güzel bir galibiyet ile ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
romanya da satranç ın küçük ustaları yarışıyor
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