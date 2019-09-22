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Rıza Kayaalp'ten 'karşılama' açıklaması

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor" dedi.

Rıza Kayaalp'ten 'karşılama' açıklaması

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor" dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 14:48
Rıza Kayaalp'ten 'karşılama' açıklaması

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan ve 4. kez dünya şampiyonluğuna uzanan Rıza Kayaalp, yurda dönüşünde havalimanında kendisini az sayıda kişinin karşılamasıyla ilgili çıkan haberlere yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından havalimanında eşi, anne, baba ve yakınları tarafından karşılandığı fotoğrafla birlikte açıklama yapan Rıza Kayaalp, şunları kaydetti:

"Havaalanında karşılanmam ile ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor. Beni sevdiklerim her zamanki gibi havaalanında karşılamaya devam ediyor. Kısacası söz konusu vatan ise gerisi teferruattır."

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