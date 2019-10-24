Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu!

Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp ilk turda Asya Şampiyonu İranlı Amin Mirzazadeh Mohammed'i (5-2) çeyrek finalde deKazakistan'da yendiği Alman Eduard POPP'i (5-1) yenerek yarı finale yükseldi.

Güreşçimiz yarı finalde Avrupa 2.si Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi (9-0) sayı tuşuyla yenerek adını finale yazdırdı. Rıza Kayaalp final müsabakasında Estonyalı Heiki Nabi'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

TAHA AKGÜN DE ALTIN MADALYA KAZANDI

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

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