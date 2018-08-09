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Ramil Guliyev yine tarih yazdı! Rekorla altın...

Milli atletimiz Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 19,76'da şampiyona rekoru kırdı ve altın madalya kazanarak ülkemize milli bir gurur yaşattı.

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Ramil Guliyev yine tarih yazdı! Rekorla altın...

Milli atletimiz Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 19,76'da şampiyona rekoru kırdı ve altın madalya kazanarak ülkemize milli bir gurur yaşattı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:43
Ramil Guliyev yine tarih yazdı! Rekorla altın...

Milli atletimiz Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 19,76'da şampiyona rekoru kırdı ve altın madalya kazanarak ülkemize milli bir gurur yaşattı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü günündeki akşam seansında erkekler 200 metre finali koşusu yapıldı.

Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derece ile şampiyonanın ve Türkiye'nin rekorunu kırarak altın madalya elde etti, tüm Türkiye'ye milli bir sevinç yaşattı. 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı.

Büyük Britanyalı Nethaneel Mitchell-Blake 20,04'lük süresiyle gümüş, aynı dereceyle İsviçreli Alex Wilson da bronz madalya elde etti. 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 23:32
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RAMİL GULİYEVAtlet
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