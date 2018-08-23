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Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta yayımlanacak?..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Sırbistanlı Partizan takımıyla mücadele edecek. Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusu günün en çok sorulan sorusu oldu. İşte maçın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı ile ilgili detaylar;

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Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta yayımlanacak?..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Sırbistanlı Partizan takımıyla mücadele edecek. Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusu günün en çok sorulan sorusu oldu. İşte maçın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı ile ilgili detaylar;

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:40
Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta yayımlanacak?..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Sırbistanlı Partizan takımıyla mücadele edecek. Maç saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusu günün en çok sorulan sorusu oldu. İşte maçın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı ile ilgili detaylar; 

Maç 21.30'da TRT 1'de naklen yayımlanacak.

Karşılaşma saat 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.

Partizan'ın yenilgisi yok

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Kaynaklar; Az Önce Oldu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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