Nadal, Antonio Banderas ile Devlet Bahçeli'ye Roma'dan Davet!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 27 Kasım Salı günü oynanacak olan Roma-Real Madrid maçına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli de resmi olarak davet edildi.

Cengiz Ünder'in forma giydiği ve Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Roma'da Kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA Menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça resmi olarak davet etti.

Roma Kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için MHP Lideri Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu fakat mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

Bu önemli mücadeleye ayrıca İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile İspanyol aktör ve şarkıcı Antonio Banderas da davet edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA