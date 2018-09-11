Milli Takım'dan Unutulmaz Geri Dönüş!..

Millilerden unutulmaz geri dönüş! A Milli Futbol Takımımız, UFEA Uluslar B Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı!

14. dakikada rakip sahada yaptığımız baskı başarı getirdi ve Hakan Çalhanoğlu, kafasıyla topu Oğuzhan Özyakup'a aktardı. Ceza sahası dışında şut açısı arayan Oğuzhan Özyakup şutunu çekti fakat kaleci Robin Olsen kontrol etti.

Ay-yıldızlılarımız 18. dakikada gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cengiz Ünder sağ kanatta hızla defansın arkasına sarktı ve ceza sahası içinde müsait durumda olan Cenk Tosun'a yerden ortasını yaptı. Bu topaVictor Lindelöf son anda müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra bir kez daha gole yaklaştık: Oğuzhan Özyakup'un ara pasında defansın arasına sarkan Cenk Tosun topu ayağından açtı ve açısını kaybedince topu Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışında uygun durumda olan Cengiz Ünder'e topu aktardı ve şut açısı arayan Cengiz'in sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde gole yaklaşan taraf bu kez İsveç oldu: Orta sahada havadan ikili mücadelede Isaac Thelin'in indirdiği topu Marcus Berg Kaan Ayhan'dan önce konrol ederek bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu son anda kalesinden çıkan Sinan Bolat açıyı iyi kapttı. Milli kalecinin çeldiği topu Viktor Claesson'un yaptığı aşırtma vuruş ise kaleyi bulmadı.

İsveç, 34. dakikada ilk golünü buldu: Sebastian Larsson'un uzun pasında ceza sahası içi sol tafta topla buluşan Ludwig Augustinsson topu kafayla içeri çevirdi. Isaac Thelin kafa vuruşunu yaptı ve top direkten döndü. Direkten dönen top tekrar önünde kalan Isaac Thelin topu filelerimize gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

İsveç, ikinci yarıya da hızlı başladı. 49. dakikada Viktor Claesson'un attığı gol, farkı 2'ye çıkardı. Yarı sahamızda Mehmet Zeki Çelik'in kaybettiği topu kapan Isaac Thelin pasını Viktor Claesson'a aktardı. Topla buluşan Viktor Claesson ceza sahasına paralel şut açısı arayıp köşeye sert bir şut çekti ve malesef top ağlarımızla buluştu.

Millilerimiz bu gole hemen cevap verdi! 51. dakikada sağ taraftan Mehmet Topal'ın uzun pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu Mikael Lustig'i ekarte edip yerden köşeye vuruşunu yaptı ve farkı 1'e indirdi.

Ay-yıldızlılar, 70. dakikada gole çok yaklaştı: Okay Yokuşlu orta sahadan buluştuğu topu sol kanatta atağa çıkan Ömer Bayram'a aktardı. Ömer Bayram ceza sahası içine yaptığı sert ortaya iyi yükselen Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı fakat kaleci Robin Olsen topu son anda çeldi.

Milliler 80. dakikada Emre Akbaba'nın attığı harika golle skoru eşitledi! Gelişen atakta merkezde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, ceza sahası içerisindeki Cenk Tosun'u gördü. Cenk Topuk topupuyla Emre Akbaba'ya şık bir pas bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba harika bir vuruş yaparak skoru 2-2'ye getirdi.

Emre Akbaba, 90+2'nci dakikada attığı kafa golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Millilerimiz maçı 3-2 kazandı.

Maçın adamı Emre Akbaba seçildi.

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UEFA Uluslar / B LİGİ Grup 2



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UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

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6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

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Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020

Kaynaklar; FRIENDS ARENA - Habertürk

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