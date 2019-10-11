Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkma şansı!

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde Fransa'nın hemen önünde lider durumda bulunan A Milli takım rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Grupta ayrıca Andorra - Moldova ve İzlanda Fransa maçları da oynanacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

-Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Lider tamamlayan takımlar diğer grupların ikincileri ile karşılaşacak. Grupta şansı devam eden Türkiye, Fransa, İzlanda ve Arnavutluk'un 4'er maçı var. Türkiye Arnavutluk'u mağlup eder ve Fransa ile deplasmanda berabere kalırsa gruptan çıkma adına büyük bir avantaj sağlayacak.

-Ay-Yıldızlı ekibimiz çünkü kalan maçlarda içerde İzlanda ve Andorra ile deplasmanda karşılaşacak. Türkiye bugün Arnavutluk'a puan kaybeder ve deplasmanda Fransa'ya yenilirse İzlanda ve Arnavutluk'un da gruptan çıkma şansı artar.

Türkiye'nin kalan maçları...

Türkiye - Arnavutluk

Fransa - Türkiye

Türkiye - İzlanda

Andorra - Türkiye

Türkiye'nin puan durumu...

A Milli Takım’ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Arnavutluk ile 575. randevu...

A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 575. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 759 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milli Takımımız, rakibi Arnavutluk'la ilki 1970, sonuncusu ise bu yıl olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu 11 maçın beşini Türkiye, dördünü Arnavutluk kazanırken, iki müsabaka da berabere sona erdi. Gollerde ise Arnavutluk'un üstünlüğü bulunuyor. Millilerimiz, 11 maçta yedikleri 14 gole, 12 golle karşılık verdi.

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