Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Milli Gururumuz Rıza Kayaalp Yine Şampiyon

Milli gururumuz Rıza Kayaalp, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında yine bizi gururlandırdı.

banner396

Milli Gururumuz Rıza Kayaalp Yine Şampiyon

Milli gururumuz Rıza Kayaalp, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında yine bizi gururlandırdı.

01 Mayıs 2018 Salı 20:38
Milli Gururumuz Rıza Kayaalp Yine Şampiyon

Rıza Kayaalp aldığı yeni bir şampiyonluk ile yine göğsümüzü kabarttı.

Rusya Federasyonu’na bağlı olan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde devam etmekte olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ter döken Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Rus rakibini 2-1 yenerek altın madalyayı almaya hak kazandı ve turnuvanın birincsii oldu.

Avrupa Şampiyonu olan Milli güreşçimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.05.2018 20:42
Anahtar Kelimeler:
HaberAvrupa Güreş şampiyonasıRıza KayaalpSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika Spor Haberi:Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Çıkmayacak
Son Dakika Spor Haberi:Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Çıkmayacak
Sporda Son Dakika Haberi: TFF'nin Kararı Sonrası Fenerbahçe'den İlk Açıklama
Sporda Son Dakika Haberi: TFF'nin Kararı Sonrası Fenerbahçe'den İlk Açıklama
Bahçeli'den Olaylı Derbi Hakkında Flaş Yorum
Bahçeli'den Olaylı Derbi Hakkında Flaş Yorum

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim