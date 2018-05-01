Milli Gururumuz Rıza Kayaalp Yine Şampiyon

Rıza Kayaalp aldığı yeni bir şampiyonluk ile yine göğsümüzü kabarttı.

Rusya Federasyonu’na bağlı olan Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde devam etmekte olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ter döken Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Rus rakibini 2-1 yenerek altın madalyayı almaya hak kazandı ve turnuvanın birincsii oldu.

Avrupa Şampiyonu olan Milli güreşçimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA