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Merih Demiral değerine değer kattı

KPMG Football Benchmark ekibi, son üç ayda değerini yükselten 10 ismi inceledi

Merih Demiral değerine değer kattı

KPMG Football Benchmark ekibi, son üç ayda değerini yükselten 10 ismi inceledi

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:54
Merih Demiral değerine değer kattı

Araştırmaya göre, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten futbolcu Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı. Listenin ikinci sırasını Tomas Abraham ile Sebastian Haller paylaşırken, Merih Demiral, 19 milyon euroluk değeri artışıyla üçüncü sırada yer aldı. Milli oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euroya yükseldi.

Futbolda yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ederken KPMG Football Benchmark ekibi, 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncuyu analiz etti. Piyasa değerini en fazlz yükselten 10 oyuncu arasında iki oyuncu yaz döneminde yeni bir takıma imza atmazken, diğer futbolcular başka kulüplere transfer oldu. Piyasa değerini en çok yükselten oyuncu ise Lille'den Arsenal'e giden Nicolas Pepe oldu. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro artırarak, 75 milyon euroya çıkardı.

Haller-Abraham’dan 20 milyonluk artış

Listenin ikinci sırasında ise Chelsea’de harika bir sezon başlagıcı yapan Tomas Abraham ve Franfurt’tan West Ham United’a imza atan Sebastian Haller yer aldı. İki oyuncu da değerine 20 milyon euro eklerken, Sebastian Haller’in değeri 50, Tomas Abraham’ın ise 43 milyon euroya çıktı. Listenin üçüncü sırasında ise Sassuolo’dan Juventus’a imza atan milli oyuncu Merih Demiral yer aldı. Piyasa değerine 19 milyon euro daha ekleyen Merih’in bonservisi 35 milyon euroya yükseldi.

Griezmann’ın değeri 131 milyon euro

İlk 10 oyuncu arasında bonservis en yüksek isim ise Antonio Griezmann… Atletico Madrid’ten Barcelona’ya transfer olan Griezmann'ın bonservis değeri 17 milyon euroluk artışla 131 milyon euroya çıktı. Yaz döneminde transfer yapmayıp Manchester United’taki kariyeriye devam eden David de Gea ise 19 milyonluk değer artışıyla piyasa değerini 70 milyon euroya yükseltti.

Her sezon değerini daha da arttıracak

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Futbol endüstrisi artık çok büyük bir ekonomi haline geldi. Milyon euroluk transferler olurken, tüm kulüpler genç oyunculara yatırım yapmaya başladı. İlk 10 oyuncu arasında 30 yaş üstü oyuncu olmaması da bunun en büyük göstergesidir. Üçüncü sırada yer alan milli oyuncu Merih Demiral’in değerini her sezon daha da artıracağını düşünüyorum'' dedi.

İşte piyasa değerini en çok arttıran 10 oyuncu:

OYUNCU

TAKIM

DEĞER ARTIŞI (€)

PİYASA DEĞERİ (€)

Nicolas Pepe

Arsenal

24 milyon

75 milyon

Tomas Abraham

Chelsea

20 milyon

43 milyon

Sebastian Haller

West Ham United

20 milyon

51 milyon

Merih Demiral

Juventus

19 milyon

35 milyon

David de Gea

M.United

19 milyon

70 milyon

Harry Maguire

M.United

19 milyon

69 milyon

Moise Kean

Everton

17 milyon

41 milyon

Antonio Griezmann

Barcelona

17 milyon

131 milyon

Mario Hermoso

A.Madrid

16 milyon

37 milyon

Ismaila Sarr

Watford

16 milyon

45 milyon
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