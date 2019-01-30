Kasımpaşa'nın son zamanlarda göz dolduran, oldukça etkili ve golleri ile futbolseverlerin beğenisini kazanan Mbaye Diagne kimdir? Mbaye Diagne kimdir, Diagne bu sezon kaç gol attı? gibi soruların cevabı haberimizde...

Kasımpaşa'da attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Mbaye Diagne arama motorlarında ismi en çok aranan furbolculardandır. Son günlerde ismi Galatasaray'la anılıyor.

Süper Lig'de fırtınalar estiren Mbaye Diagne'yi yakından tanıyalım...

Mbaye Diagne kimdir?

1991 yılında Senegal'in başkenti Dakar'da hayatını gözlerini açan Mbaye Diagne, futbol hayatına İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Mbaye Diagne, 2013 yılında 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016 yılının Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.

Mbaye Diagne Süper Lig'de kaç gol attı?

Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydetti.

Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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