Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLIN
7.4153
EURO
6.5125

Mayosuyla sahaya daldı!

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında şok bir olay yaşandı.

Mayosuyla sahaya daldı!

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında şok bir olay yaşandı.

02 Haziran 2019 Pazar 00:34
Mayosuyla sahaya daldı!

Final maçının henüz 18. dakikasında mayolu bir kadın sahaya atladı ve Liverpool kalesinden orta sahaya kadar koştu. Ardından görevliler kadını sahadan çıkardı.

Kadının üzerindeki "Vitaly Uncencored" yazısı dikkat çekti. 

Vitaly Uncensored eski bir Youtuber olan Vitaly adlı bir Amerikan vatandaşının "Sınırsız ve eroitk içerikli" olarak nitelendirdiği şakalarının yer aldığı bir internet sitesi olarak biliniyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.06.2019 00:41
Anahtar Kelimeler:
mayosuyla sahaya daldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim