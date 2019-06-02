Mayosuyla sahaya daldı!

Final maçının henüz 18. dakikasında mayolu bir kadın sahaya atladı ve Liverpool kalesinden orta sahaya kadar koştu. Ardından görevliler kadını sahadan çıkardı.

Kadının üzerindeki "Vitaly Uncencored" yazısı dikkat çekti.

Vitaly Uncensored eski bir Youtuber olan Vitaly adlı bir Amerikan vatandaşının "Sınırsız ve eroitk içerikli" olarak nitelendirdiği şakalarının yer aldığı bir internet sitesi olarak biliniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA