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Manchester City WatFord Maçında Gol Yağmuru! İşte Maç Özeti

Premier Lig'in başarılı takımı Manchester City, Premier Lig'de kendi sahasında karşılaştığı Watford'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Futbolseverlere tam bir gol şöleni yaşatan Manchester bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etmiş oldu.

Manchester City WatFord Maçında Gol Yağmuru! İşte Maç Özeti

Premier Lig'in başarılı takımı Manchester City, Premier Lig'de kendi sahasında karşılaştığı Watford'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Futbolseverlere tam bir gol şöleni yaşatan Manchester bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etmiş oldu.

22 Eylül 2019 Pazar 00:02
Manchester City WatFord Maçında Gol Yağmuru! İşte Maç Özeti

Premier Lig'in başarılı takımı Manchester City, Premier Lig'de kendi sahasında karşılaştığı Watford'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Futbolseverlere tam bir gol şöleni yaşatan Manchester bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etmiş oldu.

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Watford ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Manchester, 18. dakikada sonunda skoru 5-0 yaptı. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıda 3 gol bulan Pep Guardiola'nın öğrencileri sahadan 8-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı. Müsabakada Bernardo Silva hat-trick yaptı.

City'nin gollerini 1. dakikada David Silva, 7. dakikada Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15, 48 ve 60. dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Nicolas Otamendi ve 85. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 13'e çıkarıp ikinci sıradaki yerini korurken, Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.
Manchester ayrıca bu sonuçla lig tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.

Sergio Agüero, Premier League tarihinde ligin ilk 6 maçında da gol atmayı başaran ilk isim oldu.

Manchester City, Premier League tarihinde 5-0'lık skoru en hızlı elde eden takım oldu.

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