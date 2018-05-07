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Mahkeme Fatih Terim Kararını Verdi! TFF Temyize Gidiyor

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine haksız son verildiğini öne sürerek Türkiye Futbol Federasyonu'na 12 milyon 950 bin lira dava açan Fatih Terim için karar verildi.

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Mahkeme Fatih Terim Kararını Verdi! TFF Temyize Gidiyor

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine haksız son verildiğini öne sürerek Türkiye Futbol Federasyonu'na 12 milyon 950 bin lira dava açan Fatih Terim için karar verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:35
Mahkeme Fatih Terim Kararını Verdi! TFF Temyize Gidiyor

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine haksız son verildiğini öne sürerek Türkiye Futbol Federasyonu'na 12 milyon 950 bin lira dava açan Fatih Terim için karar verildi.

Mahkeme, yüzde 40 hakkaniyet indirimi vererek Fatih Terim'in 7 milyon 770 bin lira almasını hükme bağladı. 1 milyon 554 bin lira da icra inkar tazminatını hesaba katan mahkeme , 9 milyon 324 bin liranın Fatih Terim'e ödenmesine karar verdi. Sözleşmesinde yıllık 3.5 milyon avro alacağı belirtilen Fatih Terim, sözleşmede euro kurunun 3.7 TL'de sabitlenmesine razı olmuştu.

Bugünkü kurdan hesap edildiğinde eski Türkiye Futbol Direktörü, şimdi ki Galatasaray Teknik Direktörünün alacağı miktar 17 milyon 742 bin lira tutuyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı temyize götürmesi bekleniyor.

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