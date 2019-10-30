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Maç Sonucu:Tarsus İdman Yurdu 1 Fenerbahçe 3

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu deplasmanına konuk oldu. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçında goller peş peşe geldi. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin 3- 1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç Sonucu:Tarsus İdman Yurdu 1 Fenerbahçe 3

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu deplasmanına konuk oldu. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçında goller peş peşe geldi. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin 3- 1 üstünlüğü ile sona erdi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 21:55
Maç Sonucu:Tarsus İdman Yurdu 1 Fenerbahçe 3

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Sarı-Lacivertliler, Tarsus İdman Yurdu deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe, 16. dakikada Sadık'ın golüyle maçta 1-0 öne geçerken, Deniz Türüç ile 28. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Tarsus İdman Yurdu'nda Ferhat'ın şutunu kaleci Altay çıkardı. Tarsus İdman Yurdu 54. dakikada Çağrı attığı golle skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Fenerbahçe Tolgay'ın golüyle rakibi karşısında 3-1 öne geçti. 

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin 3- 1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Artun Akçakın kaptığı topta sol çaprazdan ceza sahasına girdi ancak şutu kaleci Altay'da kaldı.

GOL | 16. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornere iyi yükselen Sadık Çiftpınar, net bir kafa vuruşu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL | 29. dakikada Fenerbahçe farkı Deniz Türüç'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Hava topunu alan Alper Potuk, ceza alanına girdi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunma son anda araya girdi. Bu top Deniz Türüç'ün önünde kaldı ve Deniz de boş kaleye rahat bir gol attı.

Deniz Türüç 1 gol 1 asistle oynuyor.

41' Tolga Ciğerci'nin frikiği az farka üstten auta gitti.

GOL | 53' Altay'ın pas hatasında Tarsus İdman Yurdu'nda Ali Yavuz Kol araya girdi, pasında Çağrı Yağız golü attı ve farkı 1'e indirdi.

60' Sakatlanan Adil Raki çıkıyor, Zanka oyuna dahil oluyor.

GOL | 70' Tolgay Arslan uzaklardan gelşişine çektiği müthiş şutla Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren golü attı.

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Tarsus İdman YurduFenerbahçeZiraat Türkiye KupasıMaç
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