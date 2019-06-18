Liglerin Parasal Değerleri Açıklandı! Hangi Lig Ne Kadar Değerli?

Avrupa futbolunda şampiyonlar birer birer belli olurken KPMG Football Benchmark ekibi, UEFA ülke sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Rusya, Portekiz, Belçika, Ukrayna, Türkiye) liglerinin değerlerini ve yaş ortalamalarını inceledi. 10 ülke arasında en değerli lig, her zaman olduğu gibi yine İngiltere Premier Lig oldu.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinde dört İngiliz takımının yer aldığı sezonda Premier Lig, 8 milyar 520 milyon Euro'luk değeriyle zirvede yer alıyor. Ülke katsayılarında zirvede olan İspanya'nın ligi La Liga ise 5 milyar 690 milyon Euro'yla ikinci sırada yer alıyor. İtalya Serie A ise 4 milyar 890 milyon Euro'luk değeriyle, 4 milyar 540 milyon Euro değeri olan Almanya Bundesliga'yı geride bırakarak üçüncü sırada yer aldı.

SÜPER LİG UKRAYNA'YI GERİDE BIRAKTI

Kat sayı sıralamasında 10'uncu sırada yer alan Türkiye'nin en prestijli ligi olan Süper Lig'in değeri ise 615 milyon 20 bin Euro. Süper Lig, bu değeriyle sadece 300 milyon 580 bin Euro oyuncu değeri olan Ukrayna Ligi'ni geride bıraktı. Kat sayı sıralamasında ilk 10'da yer alamayan Hollanda'nın Eredivisie ligi ise 1 milyar 80 milyon Euro'luk değeriyle hem Türkiye hem de Ukrayna liglerini geride bıraktı.

TÜRKİYE İNGİLTERE'Yİ YAŞTA GEÇTİ

Bu 10 ülkenin ligleri arasında en yaşlı lig ise Süper Lig olarak göze çarpıyor. Süper Lig, 27,7'lik yaş ortalamasıyla en yaşlı lig olurken, İngiltere Premier Lig 27,5'lik yaş ortalamasıyla ikinci, İspanya La Liga ise 27,4'luk yaş ortalamasıyla üçüncü sırada yer aldı. En genç lig ise 25,3'luk yaş ortalamasıyla Belçika Jupiler Pro League oldu.

‘GENÇ OYUNCULARA İHTİYAÇ VAR’

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Süper Lig'in değerinin bu kadar düşük olması ligin kalitesini de etkiliyor. Tabii ki üst düzey liglerle yarışmak çok zor ancak Süper Lig'in en azından Rusya ve Belçika liglerini geride bırakması gerekiyor. Süper Lig'in kalitesini artırmak için kulüplerimizin daha genç ve gelecek vadeden oyuncu tercih etmesi gerekiyor. Finansal Fair Play gibi sınırlamalar da gençlere yatırım yapmakta bir etken olarak göze çarpıyor.'' dedi.

İŞTE İLK 10 ÜLKENİN LİG DEĞERLERİ VE YAŞ ORTALAMALARI:

LİG DEĞER (Euro) YAŞ ORTALAMASI Premier Lig (İngiltere) 8 milyar 520 milyon 27,5 La Liga (İspanya) 5 milyar 690 milyon 27,4 Serie A (İtalya) 4 milyar 890 milyon 27,2 Bundesliga (Almanya) 4 milyar 540 milyon 25,7 Ligue 1 (Fransa) 3 milyar 430 milyon 25,7 Liga NOS (Portekiz) 1 milyar 130 milyon 26,8 Premiler Liga (Rusya) 922 milyon 480 bin 27,3 Jupiler Pro League (Belçika) 690 milyon 930 bin euro 25,3 Süper Lig (Türkiye) 615 milyon 20 bin 27,7 Premier Ligi (Ukrayna) 300 milyon 580 bin 25,7

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