Kayserispor, Fenerbahçe'nin 'umudunu' kırdı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan ligin dibindeki Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

Sarı kırmızılılar, Umut Bulut'un 57. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe bu mağlubiyetle 17 puanla 4. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puana yükseldi ama son sıradan kurtulamadı.

Aspor haber sitesi maçı şöyle özetledi:

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.

26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.

39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada Hasan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Muriç, kafayla topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

49. dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Moses'in sert şutunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mensah'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

73. dakikada yaşanan karambolde topu ceza sahası önünde bulan Gostavo'nun vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Deniz ortaladı, arka direkte Zanka'nın kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Hasan Ali'nin sert vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

87. dakikada Adebayor'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in ceza sahası dışarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Deniz, topu müsait durumdaki Muriç'e indirdi. Muriç'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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