İstiklal Marşı'nı Çalmayı Unuttular, Bizim Gençler Arkasını Dönüp Gitmediler!

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü sporcuları seromonide İstiklal Marşı'nın çalmayı unutan turnuva yöneticilerini utandırdı.
Zeytinburnu Belediye SK, İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı 4-0 yendikten sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak seromonide marşımızı çalmayan turnuva yönetimini utandırdı.
Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o anlar;
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Gurur verici.
Helal Olsun Size Koca Yürekli Vatansever Sporcular