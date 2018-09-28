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İstiklal Marşı'nı Çalmayı Unuttular, Bizim Gençler Arkasını Dönüp Gitmediler!

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü sporcuları seromonide İstiklal Marşı'nın çalmayı unutan turnuva yöneticilerini utandırdı.

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İstiklal Marşı'nı Çalmayı Unuttular, Bizim Gençler Arkasını Dönüp Gitmediler!

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü sporcuları seromonide İstiklal Marşı'nın çalmayı unutan turnuva yöneticilerini utandırdı.

28 Eylül 2018 Cuma 20:28
İstiklal Marşı'nı Çalmayı Unuttular, Bizim Gençler Arkasını Dönüp Gitmediler!

Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu ilk maçında İsrail temsilcisi HC Yat Bam’ı 4-0 yenen Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü sporcuları seromonide İstiklal Marşı'nın çalmayı unutan turnuva yöneticilerini utandırdı.

Zeytinburnu Belediye SK, İsrail temsilcisi HC Yat Bam'ı 4-0 yendikten sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak seromonide marşımızı çalmayan turnuva yönetimini utandırdı.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o anlar;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.09.2018 20:49
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı çalmayı unuttular bizim gençler arkasını dönüp gitmediler
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Sedef 8 dakika önce

Gurur verici.

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İsimsizler 1 dakika önce

Helal Olsun Size Koca Yürekli Vatansever Sporcular

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