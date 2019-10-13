İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu

İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Çolak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.