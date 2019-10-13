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İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu

İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Çolak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.

İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu

İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Çolak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.

13 Ekim 2019 Pazar 16:21
İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu

Almanya'nın Stuttgart kentinde 23'ncüsü düzenlenen gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finaline çıkan milli sporcu İbrahim Çolak, Brezilyalı ve Fransız rakiplerini geride bıraktı. Çolak, 14.933'lük derecesiyle altın madalya kazandı.

Cimnastik büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, tarihe geçti.

Şampiyonluk sonrası Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Çolak, 'Bu madalyayı şehitlerimize,Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum' dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.10.2019 16:25
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ibrahim çolak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk türk sporcu oldu
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