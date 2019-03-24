İbra Edilmeyen Galatasaray Yönetimi’nden Flaş Hamle!

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Recevik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla flaş karar ortaya çıktı. İbra edilmeyen Galatasaray Yönetimi mahkemeye gidiyor.

Olağan Mali Genel Kurulda, ilk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen Galatasaray yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı aldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevikde, sosyal medya hesabından ibra oylamasının görüntülerini paylaşıp 'Evet' diyen üye sayısının ilk sayımda fazla olduğunu belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa CENGİZ Salı günü bir basın toplantısı düzenleyecek ve önemli açıklamalarda bulunacak.

Galatasaray Yönetimi olaylı geçen Olağan Mali Genel Kurulda idari yönden ibra edilmemiş ve bu nedenle yönetimin 1 ay içerisinde yeni seçim kararı alması gerekliliği doğmuştu.