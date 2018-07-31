Hiç Topa Vurmamış Dünyanın En Büyük Futbolcusunun Filmi Çekildi!..

Dünya üzerinde birçok enteresan hayat hikayeleri yer alıyor. Kaiser lakaplı futbolcu hayatı boyunca bir kez bile topa vurmamış ama büyük kulüplere transfer olmayı başarmış bir futbolcu. 26 yıllık futbol kariyeri bulunan futbolcu Kaiser'in filmi çekildi.

Brezilya’da çok tanınan ve ünlü bir futbolcu olan Kaiser’in hayat hikayesi o kadar ilginç ki okuyan filmlere konu olur der ve öyle de oldu Kaiser'in hayatı film oldu. Gerçek adı Carlos Henrique Raposo olan ve BechenKaiser yada kısaca Kaiser lakaplı hayatında hiç futbol oynamamamış futbolcunun ilginç yaşam öyküsü Louis Myles’ın yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarıldı.

Tam tamına 26 yıl futbolculuk Kaiser, gençlik yıllarını seks, para ve şöhret içinde geçirdi. Şuan 55 yaşında olan Kaiser, 1980’ler ve 1990’lar boyunca aralarında Rio de Janeiro’nun gibi büyük kulüplerin olduğu Flamengo, Fluminense, Botafogo ve Vasco da Gama gibi pek çok futbol takımıyla sözleşme imzalayarak transfer oldu fakat hiçbir takımda bir maç bile forma giymedi. Buna rağmen dünya futbol tarihine futbolcu olarak girmeyi başardı.

Kendisini ifade ederken “Ben öteki oyunculardan olmak istedim” diyerek tanımlayan Kaiser, “Sadece oynamak istemiyordum, eğer benim futbolcu olmamı istiyorlarsa bu onların kendi sorunu. İsa Peygamber bile herkesi memnun edemememiş, ben nasıl edeyim?” açıklaması yaparak kendisini savunuyor. İnternet araması yapıldığın futbolcu olarak gösterilen Kaiser’in forvette oynadığı düşünülüyor. Ancak kendisini henüz saha içinde gören yok.

KAİSER NASIL FUTBOLCU OLDU, NASIL O KADAR KULÜBE TRANSFER OLABİLDİ?

Kaiser’in, en sık kullandığı yöntem futbol kulüplerinden etkili insanlarla arkadaşlık kurup, onlara ‘Etkileyici’ futbol kariyerini anlatmak olduğu anlatılıyor. Kaiser’in gazetecilere, futbolculara ve kulüp sahiplerine giderek, yalanlarla dolu bir hikaye oluşturduğu ve kimsenin kendisini kulübe kimin tavsiye ettiğini hatırlayamaz hale getirdiği belirtiliyor. Belgesel filmde, Kaiser’in kurduğu ilişkiler, futbol yöneticilerini kandırış şekli, gece hayatı, kadınlara ve sekse olan düşkünlüğü anlatılıyor.

Ivor Baddiel ve Louis Myles’ın senaryosunu yazdığı ve hiç futbol oynamamış en büyük futbolcu Kaiser’in yaşamının anlatıldığı belgeselde Jose Carlos Araujo, Bebeto, Bernardo De Paula gibi isimler rol alıyor.