GALATASARAY’IN YENİ İÇ SAHA FORMASI

Unutulmaz Şampiyonluğun 20. Yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenilen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.

2019 – 2020 sezonu iç saha formasındaki ‘Vapor Knit’ teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor.

Kit, oyuncu hareket ettiğinde ona kolaylık sağlayacak teknolojiye sahip kırmızı şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

2019-2020 iç saha kiti ilk kez 17 Haziran tarihinde gsstore.org, nike.com ve seçili Nike ve GS Store mağazalarında satışa sunulacak.

Nike VaporKnit Teknolojisi

Nike’ın geliştirdiği en ileri teknolojilerden olan VaporKnit vücudu tamamiyle saran özel kumaşı aracılığıyla hareket anında vücuttaki fazla ısıyı dışarıya verip optimum sıcaklığı sabit tutuyor. Son derece hafif yapısı ile de tam hızla hareket kabiliyeti veriyor.

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