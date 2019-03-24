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Galatasaray’da Yönetim İbra Edilmedi ve Seçime Gidiyor! Peki Ne Demek İbra Edilmemek?

Galatasaray’da sular durulmuyor. Ligde Başakşehir ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yönetimine mali kongrede büyük şok!

Galatasaray’da Yönetim İbra Edilmedi ve Seçime Gidiyor! Peki Ne Demek İbra Edilmemek?

Galatasaray’da sular durulmuyor. Ligde Başakşehir ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yönetimine mali kongrede büyük şok!

24 Mart 2019 Pazar 10:37
Galatasaray’da Yönetim İbra Edilmedi ve Seçime Gidiyor! Peki Ne Demek İbra Edilmemek?

Galatasaray’da sular durulmuyor. Ligde Başakşehir ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray yönetimine mali kongrede büyük şok!

Galatasaray Yönetimi mali yönden ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi.

Peki ne demek ibra edilmemek?

İbra etmek Arapça kökenli bir sözcük olup Türkçe karşılığı ‘aklama veya temize çıkarma’ olarak ifade edilebilir. Galatasaray yönetimi ise mali açıdan aklanmış ancak idari açıdan aklanamamış oldu.

Şimdi Ne Olacak?

Galatasaray Yönetimi ibra edilmediği için 1 ay içerisinde seçim kararı almak zorunda. Yani 23 Nisan’a kadar seçim kararı alınıp en geç 23 Mayıs’a kadar da seçimi gerçekleştirmek zorunda. Bir diğer ayrıntı ise mevcut Başkan Mustafa CENGİZ bu seçimde aday olamayacak.

Türk Futbolunda Neler Oluyor?

Türkiye’nin en büyük taraftar gruplarına ve en çok şampiyonluklarına sahip 3 takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de neler oluyor? Fenerbahçe küme düşmeme mücadelesi veriyor. Beşiktaş lige erkenden havlu atıyor ve Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verirken adeta kendi kalesine gol atıyor.

Finansal Fair Play baskısı nedeniyle son yıllarda ciddi düşüşe geçen Türk Futbolu kendi içinde yaşadığı çalkantılar nedeniyle de kan kaybediyor.

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