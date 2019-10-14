Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta mücadelesi, Sarı Kırmızılı temsilcimizin tur ihtimaline yön verecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Sarı Kırmızılı taraftarlar, Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'ı yalnız bırakmayacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler