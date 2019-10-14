Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Real Madrid maçı heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir üst tura çıkabilmek için bu maçtan galibiyet elde etmeye ihtiyacı bulunan Galatasaray, Real Madrid karşısına en iyi ilk 11'ini çıkaracak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, Galatasaray Real Madrid maç biletleri hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma, A Grubu'nda puan durumuna son halini verecek. Galatasaray'ın Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?
Galatasaray Real Madrid maçı için biletlerin 18 Ekim Cuma günü satışa çıkması ve bilet fiyatlarının 175 ila 1.500 lira arasında değişmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takım ile İspanyol devi, en son 2014 yılındaki eşleşmede karşılaşmışlardı...