Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93981
ALTIN
283.923
DOLAR
5.9263
STERLIN
7.4307
EURO
6.5365

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta mücadelesi, Sarı Kırmızılı temsilcimizin tur ihtimaline yön verecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Sarı Kırmızılı taraftarlar, Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'ı yalnız bırakmayacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta mücadelesi, Sarı Kırmızılı temsilcimizin tur ihtimaline yön verecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Sarı Kırmızılı taraftarlar, Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'ı yalnız bırakmayacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:00
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Real Madrid maçı heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir üst tura çıkabilmek için bu maçtan galibiyet elde etmeye ihtiyacı bulunan Galatasaray, Real Madrid karşısına en iyi ilk 11'ini çıkaracak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, Galatasaray Real Madrid maç biletleri hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Real Madrid arasında oynanacak olan karşılaşma, A Grubu'nda puan durumuna son halini verecek. Galatasaray'ın Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Real Madrid maçı için biletlerin 18 Ekim Cuma günü satışa çıkması ve bilet fiyatlarının 175 ila 1.500 lira arasında değişmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takım ile İspanyol devi, en son 2014 yılındaki eşleşmede karşılaşmışlardı...

Anahtar Kelimeler:
galatasaray real madrid maçı zaman kaçta hangi kanalda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Şampiyonumuz Busenaz’dan Mehmetçiğe Asker Selamı
Dünya Şampiyonumuz Busenaz’dan Mehmetçiğe Asker Selamı
İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu
İbrahim Çolak, 'cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu' oldu
Şimdi sırada Fransa var! Türkiye, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti
Şimdi sırada Fransa var! Türkiye, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim