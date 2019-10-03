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Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - PSG maçı muhtemel 11'leri

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. PSG'de 3 önemli yıldız futbolcu kadroda yer almazken Galatasaray'da eksik futbolcu olmayacak. Galatasaray PGS maçı öncesinde Fatih Terim ve Thomas Tuchel dün basın toplantısında konuştu. Peki Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - PSG maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - PSG maçı muhtemel 11'leri

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. PSG'de 3 önemli yıldız futbolcu kadroda yer almazken Galatasaray'da eksik futbolcu olmayacak. Galatasaray PGS maçı öncesinde Fatih Terim ve Thomas Tuchel dün basın toplantısında konuştu. Peki Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - PSG maçı muhtemel 11'leri...

03 Ekim 2019 Perşembe 19:52
Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS - PSG maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları Şampiyonlar Ligi 2. maçlarının oynanacağı bu haftada futbolseverler tarafından araştırılıyor. Paris Saint-Germain'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu. Zorlu mücadeleye sahne olacak Galatasaray PSG maçında temsilcimiz 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. İşte Galatasaray PSG maçına dair detaylar...

GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray PSG maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Seri, Babel, Falcao

PSG:Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Mbappe

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

PSG'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Neymar'ın dışında sakatlık problemleri bulunan Edinson Cavani ve Julian Draxler de sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında sahada olmayacak.

PSG TEKNİK DİREKTÖRÜ TUCHEL'DEN AÇIKLAMA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, "Kalitemizi ispatlamak istiyoruz." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuchel, Galatasaraylı taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili farklı bir çalışma gerçekleştirmediklerini söyledi.

Alman teknik adam, "Herkes bana Galatasaray stadının atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Bizim amacımız iyi bir maç çıkarmak. Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Böyle bir atmosferde kalitemizi ispatlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın forveti Radamel Falcao'nun tehlikeli bir isim olduğunun altını çizen Tuchel, "Galatasaray'da sadece Falcao yok. Çok fazla kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak zordur ama Falcao'ya özel tedbir almayacağız. Oyuncularımız Falcao'yu gayet iyi tanıyorlar." diye konuştu.

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