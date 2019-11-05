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Galatasaray, İspanya'ya gitti: Belhanda yanında oyun konsolunu da götürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti.

Galatasaray, İspanya'ya gitti: Belhanda yanında oyun konsolunu da götürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti.

05 Kasım 2019 Salı 22:24
Galatasaray, İspanya'ya gitti: Belhanda yanında oyun konsolunu da götürdü

Madrid'deki Santiago Ber

nabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için uçakla İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Belhanda oyun konsolunu da götürdü

Kafilede yer alan Belhanda'nın çanta kontrolü esnasında çekilen fotoğrafında sadece 2 günlüğüne son derece kritik bir maç için gidilen İspanya'ya oyun konsolunu da (Play Station) götürmesi dikkat çekti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2019 14:00
Anahtar Kelimeler:
Younès BelhandaUEFAReal MadridGalatasaray
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