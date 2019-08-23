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Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu

Galatasaray Kulübü, Pizza Pizza ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu

Galatasaray Kulübü, Pizza Pizza ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 21:01
Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile forma sponsorluğu için 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerliği olacağı, Avrupa kupası maçlarını ise kapsamadığı belirtildi. 

Anlaşma karşılığında Galatasaray Kulübünün, ilk yıl için 18 milyon lira, ikinci yıl için ise 20 milyon lira olmak üzere, toplam 38 milyon lira net gelir elde edeceği kaydedildi.

Ayrıca, yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacağı da aktarıldı.

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galatasaray ın forma sponsoru belli oldu
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