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Futbolu bırakıp öyle bir meslek seçtiler ki...

Toplum arasında sıkça kullanılan 'ya topçu olacaksın ya popçu olacaksın' sözü ile çok kazandıran mesleklere atıfta bulunulur. Kariyerine futbolcu olarak başlayıp bir noktada sonlandırdıktan sonra çok farklı mesleklere yönlenen ünlü futbolcuları derlediğimiz haberimizde birbirinden ilginç mesleklere geçiş yapanları göreceğiz.

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Futbolu bırakıp öyle bir meslek seçtiler ki...

Toplum arasında sıkça kullanılan 'ya topçu olacaksın ya popçu olacaksın' sözü ile çok kazandıran mesleklere atıfta bulunulur. Kariyerine futbolcu olarak başlayıp bir noktada sonlandırdıktan sonra çok farklı mesleklere yönlenen ünlü futbolcuları derlediğimiz haberimizde birbirinden ilginç mesleklere geçiş yapanları göreceğiz.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:35
Futbolu bırakıp öyle bir meslek seçtiler ki...

Toplum arasında sıkça kullanılan 'ya topçu olacaksın ya popçu olacaksın' sözü ile çok kazandıran mesleklere atıfta bulunulur. Kariyerine futbolcu olarak başlayıp bir noktada sonlandırdıktan sonra çok farklı mesleklere yönlenen ünlü futbolcuları derlediğimiz haberimizde birbirinden ilginç mesleklere geçiş yapanları göreceğiz.

İşte futbol kariyerini sonlandıran yıldızların ilginç meslekleri;

ROMAN PAVLYUCHENKO - POLİTİKA (Milletvekili)

FRANK LEBOUEF - AKTÖR | Chelsea ve Marsilya'da oynayan Frank Lebouef, futbolu bıraktıktan sonra film sektörüne girdi.

FRANK LEBOUEF - AKTÃR | Chelsea ve Marsilya'da oynayan Frank Lebouef, futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra film sektÃ¶rÃ¼ne girdi.

CESAR PRATES - PAPAZ | Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor.

CESAR PRATES - PAPAZ | Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kten sonra Ã¼lkesine dÃ¶nen yÄ±ldÄ±z, futbol kariyerinin ardÄ±ndan bir katolik kilisesinde papaz olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.

DAVIDE IOVINELLA - PORNO YILDIZI | Serie D'de Calcio Pomigliano forması giyen genç oyuncu, bu sektörün ünlü ismi Rocco Siffredi'nin akademisine giren 3 bin kişiden biri oldu.

DAVIDE IOVINELLA - PORNO AKTÃRÃ | Serie D'de Calcio Pomigliano formasÄ± giyen genÃ§ oyuncu, bu sektÃ¶rÃ¼n Ã¼nlÃ¼ ismi Rocco Siffredi'nin akademisine giren 3 bin kiÅiden biri oldu.

DANI OSVALDO - MÜZİSYEN | Dani Osvaldo, futbolu erken bırakıp müzik sektörüne atıldı. Juventus ve Inter gibi takımlarda forma giyen Osvaldo, soyunma odasında sigara içtiği için Boca Juniors'tan kovulmuştu.

DANI OSVALDO - MÃZÄ°SYEN | Dani Osvaldo, futbolu erken bÄ±rakÄ±p mÃ¼zik sektÃ¶rÃ¼ne atÄ±ldÄ±. Juventus ve Inter gibi takÄ±mlarda forma giyen Osvaldo, soyunma odasÄ±nda sigara iÃ§tiÄi iÃ§in Boca Juniors'tan kovulmuÅtu.

GAIZKA MENDIETA - DJ | Barcelona'da forma giyerek kariyerinin zirvesini yaşayan Gaizka Mendieta DJ'lik yapıyor.

GAIZKA MENDIETA - DJ | Barcelona'da forma giyerek kariyerinin zirvesini yaÅayan Gaizka Mendieta DJ'lik yapÄ±yor.

CARLOS ROA - KİLİSE GÖREVLİSİ | Arjantin Milli Takımı'nın iz bırakan kalecilerinden Carlos Roa, futbolu bıraktıktan sonra kendini dine adadı. Mallorca'Ya geri dönen Roa, kutsal günleri cumartesi oynanan maçlarda forma giymeyi reddetti.

CARLOS ROA - KÄ°LÄ°SE GÃREVLÄ°SÄ° | Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n iz bÄ±rakan kalecilerinden Carlos Roa, futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra kendini dine adadÄ±. Mallorca'Ya geri dÃ¶nen Roa, kutsal gÃ¼nleri cumartesi oynanan maÃ§larda forma giymeyi reddetti.

BIXENTE LIZARAZU - JIU JITSU USTASI | Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu.

BIXENTE LIZARAZU - JIU JITSU USTASI | DÃ¼nya KupasÄ± sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dÄ±ÅÄ±na taÅÄ±dÄ±. FransÄ±z eski futbolcu Brezilya menÅeili Jiu Jitsu dÃ¶vÃ¼Å sporunun ustasÄ± oldu.

FABIEN BARTHEZ - MOTOR SPORLARI | Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.

FABIEN BARTHEZ - MOTOR SPORLARI | Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarÄ±na gÃ¶nÃ¼l verdi. 2009'da gÃ¶sterdiÄi performansla Fransa'nÄ±n en Ã¶nemli motor sporlarÄ± organizasyonlarÄ±ndan olan Fransa GT ÅampiyonasÄ±'na adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

GAVIN PEACOCK - PAPAZ | Newcastle, Chelsea ve QPR gibi köklü kulüplerde forma giyen Gavin Peacock, Kanada'da papazlık yapıyor.

GAVIN PEACOCK - PAPAZ | Newcastle, Chelsea ve QPR gibi kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼plerde forma giyen Gavin Peacock, Kanada'da papazlÄ±k yapÄ±yor.

KLAS INGESSON - ODUNCU | Sheffield Wednesday'in eski orta saha oyuncusu futbolu bıraktıktan sonra hayalini kurduğu odunculuk mesleğine adım atmıştı.

KLAS INGESSON - ODUNCU | Sheffield Wednesday'in eski orta saha oyuncusu futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra hayalini kurduÄu odunculuk mesleÄine adÄ±m atmÄ±ÅtÄ±.

KEN MONKOU - PANKEK USTASI | Chelsea ve Southamton takımlarında forma giyen Ken Monkou, kız kardeşi ile birlikte Rotterdam'da pankek dükkanı işletiyor.

KEN MONKOU - PANKEK USTASI | Chelsea ve Southamton takÄ±mlarÄ±nda forma giyen Ken Monkou, kÄ±z kardeÅi ile birlikte Rotterdam'da pankek dÃ¼kkanÄ± iÅletiyor.

GEORGE WEAH - POLİTİKA (Cumhurbaşkanı) | Eski Ballon D'or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı seçildi.

GEORGE WEAH - POLÄ°TÄ°KA (CumhurbaÅkanÄ±) | Eski Ballon D'or (Avrupa'da YÄ±lÄ±n Futbolcusu) Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi George Weah, BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'nÄ±n CumhurbaÅkanÄ± seÃ§ildi.

SAFFET SANCAKLI - POLİTİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyen eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, futbolu bıraktıktan sonra menajerlik işleri yaptı. Siyasete atılan Sancaklı MHP'den milletvekili.

SAFFET SANCAKLI - POLÄ°TÄ°KA | Galatasaray ve FenerbahÃ§e gibi bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerde forma giyen eski milli futbolcu Saffet SancaklÄ±, futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra menajerlik iÅleri yaptÄ±. Siyasete atÄ±lan SancaklÄ± MHP'den milletvekili.

THOMAS GRAVESEN - POKER OYUNCUSU | Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

THOMAS GRAVESEN - POKER OYUNCUSU | Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takÄ±mlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaÅÄ±nda futbolu bÄ±raktÄ± ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taÅÄ±nan Gravesen Åu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

BARRY HORNE - ÖĞRETMEN | Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.

BARRY HORNE - ÃÄRETMEN | Liverpool Ãniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaÅamÄ±nÄ± noktalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Chester'da kimya Ã¶Äretmeni oldu.

ARJAN DE ZEEUW - DEDEKTİF

ARJAN DE ZEEUW - DEDEKTÄ°F

TARIK HODZIC - KÖFTECİ

TARIK HODZIC - KÃFTECÄ°

ÜMİT DAVALA - RAP SANATÇISI

Ä°lgili resim

Kaynaklar; Mynet
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.08.2018 16:09
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futbolu bırakıp öyle meslek seçtiler ki
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okuyucu 14 dakika önce

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