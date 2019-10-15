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Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti

Fransa ile deplasmanda karşılaşan Türk milli takımının asker selamı vermesi sonucunda Fransa'nın Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebiyle UEFA'ya çağrıda bulunduğu öğrenildi.

Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti

Fransa ile deplasmanda karşılaşan Türk milli takımının asker selamı vermesi sonucunda Fransa'nın Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebiyle UEFA'ya çağrıda bulunduğu öğrenildi.

15 Ekim 2019 Salı 11:33
Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını talep etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası oluşan gerginlik ortamı nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Euronews'te yer alan habere göre, maç öncesi ve maç esnasında herhangi bir olay yaşanmazken maç bitiminde bazı Türk futbolcuların asker selamını tekrarlaması yeni bir tartışma yarattı. Televizyonlara yansımayan bu görüntü nedeniyle Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Söz konusu hareketin "sporun ruhuna aykırı" olduğunu belirten Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Fransız basınına göre Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili konu masada bulunuyor.

Türk futbolcuların asker selamının televizyonlar tarafından gösterilmemesi de tepki çekti. Bazı Türk yorumcular söz konusu harekette bir hakaret bulunmadığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Stade de France'da Türk oyuncuların asker selamı verdiğini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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