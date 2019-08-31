Formula 2'de büyük kaza; genç pilot Anthoine Hubert hayatını kaybetti

Formula 2'nin 2019 Belçika Gran Prix'i ilk yarışının ikinci turunda büyük bir kaza yaşandı ve yarış iptal edildi. 22 yaşındaki Arden takımının pilotu Anthoine Hubert hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Alfa Romeo Formula 1 pilotu Juan Manuel Correa'nın durumu ciddiyetini sürdürüyor.

Yarışın ikinci turunda Raidillon'da aracının kontrolünü kaybeden Guliano Alesi spin attı ve Anthoine Hubert, rakibinden kaçınmaya çalışırken bariyerlere çarptı. Darbenin etkisiyle Hubert'in aracı piste geri savruldu ve Alfa Romeo Formula 1'in genç sürücüsü Juan Manuel Correa, Hubert'e çok yüksek hızda çarptı.

Kazadan sonra her iki aracın da ikiye bölündüğü görüldü. Kazanın olduğu yerde çok sayıda ilk yardım ekibi gelirken, yarış kontrol ekibi, yarışın yeniden başlatılmayacağını açıkladı.

Pilotlardan Marino Sato'nun da kazaya karıştığı ve sonrasında kaza bölgesinden uzaklaştığı görüldü.

Hastaneye kaldırılan ve hemen tedavi altına alınan Hubert, TSİ 19:35'te hayatını kaybetti. FIA, yaptığı açıklamada Hubert'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Geçen yıl GP3'te şampiyonluğa ulaşan Hubert, Paul Ricard ve Monako Formula 2 yarışlarında zafere ulaşmayı başarmıştı. Büyük Formula 2 takımlarının dikkatini çeken Hubert'ın gelecek yıl da seride kalması bekleniyordu.

Yapılan açıklamada Hubert'a yüksek süratle çarpan Correa'nın da hastaneye götürüldü ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

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