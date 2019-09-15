Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103072
ALTIN
272.126
DOLAR
5.6668
STERLIN
7.1126
EURO
6.2796
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...
25. Dönem POMEM PÖH Alım Başvuruları Başlıyor! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri...
67 bin memur, 70 bin işçi alınacak
JGK başvuru şartları nelerdir? 2019 Jandarma uzman onbaşı, uzman çavuş ve subay alımı ne zaman yapılacak?

FIBA Dünya Kupası'nda Fransa dünya üçüncüsü oldu

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.

FIBA Dünya Kupası'nda Fransa dünya üçüncüsü oldu

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.

15 Eylül 2019 Pazar 14:19
FIBA Dünya Kupası'nda Fransa dünya üçüncüsü oldu

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.

Avustralya, ilk çeyreğini 16-11 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 30-21'lik skorla üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de 46-42 önde kapatan Avustralya, son periyotta üstünlüğünü kaybetti. Bir ara 15 sayı geriye düşen Fransa, son periyodun başında ilk kez öne geçtiği mücadeleden 67-59 galip ayrılarak turnuvada 2014'ten sonra ikinci defa bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın Fenerbahçe Bekolu basketbolcusu Nando De Colo, 19 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Avustralya'da Joe Ingles'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
fıba dünya kupası nda fransa dünya üçüncüsü oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spora başlamak için 10 neden!
Spora başlamak için 10 neden!
A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti
Formula 2'de büyük kaza; genç pilot Anthoine Hubert hayatını kaybetti
Formula 2'de büyük kaza; genç pilot Anthoine Hubert hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim