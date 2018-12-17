Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden kulüplerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekimi ile rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rus temsilcisi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica oldu. Bu eşleşmelerde ilk maçlar 12 Şubat 2019 ve 14 Şubat 2019 tarihlerinde oynanırken, rövanşlar ise 20 Şubat 2018 ile 21 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekimi ile rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rus temsilcisi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica oldu.

Vıktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Prag - Genk

Krasnodar - Leverkusen

Zürih - Napoli

Malmö - Chelsea

Sahkhtar Donetsk - Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiakos - Dinamo Kiev

Lazio - Sevilla

FENERBAHÇE - ZENIT

Villarreal - BATE Borisov

GALATASARAY - BENFICA

İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT TARİHİNDE

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14:00’te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1’inci torbada, 2’nci sıradaki takımlar ise 2’nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat’ta oynanacak.

Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - Paris Saint Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Münih

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