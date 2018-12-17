Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden kulüplerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekimi ile rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rus temsilcisi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica oldu. Bu eşleşmelerde ilk maçlar 12 Şubat 2019 ve 14 Şubat 2019 tarihlerinde oynanırken, rövanşlar ise 20 Şubat 2018 ile 21 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekimi ile rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rus temsilcisi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica oldu.
Vıktoria Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Prag - Genk
Krasnodar - Leverkusen
Zürih - Napoli
Malmö - Chelsea
Sahkhtar Donetsk - Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiakos - Dinamo Kiev
Lazio - Sevilla
FENERBAHÇE - ZENIT
Villarreal - BATE Borisov
GALATASARAY - BENFICA
İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT TARİHİNDE
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 14:00’te başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1’inci torbada, 2’nci sıradaki takımlar ise 2’nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat’ta oynanacak.
Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:
Schalke 04 - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - Paris Saint Germain
Tottenham - Borussia Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Ajax - Real Madrid
Liverpool - Bayern Münih
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