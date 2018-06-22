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Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu Kimdir? Kariyeri ve Başarıları

Fenerbahçe teknik direktörlüğüne Cocu'yu getirdi. Fenerbahçeliler, Cocu'nun açıklanmasının ardından teknik direktörün kariyerini araştırmaya başladı. Peki Cocu kimdir?

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Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu Kimdir? Kariyeri ve Başarıları

Fenerbahçe teknik direktörlüğüne Cocu'yu getirdi. Fenerbahçeliler, Cocu'nun açıklanmasının ardından teknik direktörün kariyerini araştırmaya başladı. Peki Cocu kimdir?

22 Haziran 2018 Cuma 13:35
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu Kimdir? Kariyeri ve Başarıları

Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama bugün geldi.

Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından beklenen açıklama geldi ve Fenerbahçe'nin yeni tkenik direktörü belli oldu.Alkmaar, PSV ve Barcelona gibi takımlarda top koşturan Cocu, Fenerbahçe'nin başına geçti.

Hollanda milli futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol atan Cocu, futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club adlı takımında sona erdirmiştir. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven’ın yardımcı antrenörlüğü görevini üstlenerek başladı. Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlenmiştir.

2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven’ın altyapı sorumluluğuna getirilmiştir. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat’ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. PSV geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde Hollanda’da şampiyon oldu. Cocu önderliğinde PSV, son 4 sezonda 3 kere şampiyon olmayı başarmıştır.

PSV'Yİ 3 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPTI

PSV’yi ligde son 4 sezonda 3 kez şampiyonluğa ulaştıran Cocu, çıktığı 232 maçta 153 galibiyet elde etti. Cocu'nun Hollanda ekibinde kazandığı toplam kupa sayısı ise 6.

KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe Cocu'yu resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezonluğuna anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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