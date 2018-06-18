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Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman Kararı Belli Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir son dakika açıklaması geldi. Ali Koç tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığına yer verildi.

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Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman Kararı Belli Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir son dakika açıklaması geldi. Ali Koç tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığına yer verildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:18
Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman Kararı Belli Oldu

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden bir son dakika açıklaması yaptı ve teknik direktör Aykut Kocaman'a teşekkür ederek yolların ayrıldığını kamuoyuna açıkladı.

Kulüpten, ynei Başkan Ali Koç'un imzası ile yayımlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile, göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik.

Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık.

Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim.

Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir.

Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç"

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAykut KocamanFenerbahçe
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Ahmet Burkay 4 saat önce

Aziz Yıldırım zaten eskileri getirip kendi yan gelip yatıyordu , bir şey olmayacağını kendiside biliyordu. iyi oldu , çokta güzel oldu Başkan Ali Koç!!

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emre 3 saat önce

Hele sükür ya...

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memoli 3 saat önce

Gitmese iyi olurdu ya. Düzen kurardı.

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Kral 2 saat önce

Çok şükür aziz diktasından sonra aykut zulmundende kurtulduk bugun benim doğum günüm hem yaslıyım hem sarhoşum bir bar taburesinin üstünde.....

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