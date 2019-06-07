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Fenerbahçe Beko Finalde

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında Tofaş’ı yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko Finalde

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final üçüncü maçında Tofaş’ı yenerek adını finale yazdırdı.

07 Haziran 2019 Cuma 21:40
Fenerbahçe Beko Finalde

Ali Muhammed kaydettiği 12 sayıyla takımın skoreri oldu. Marko Guduric, Nikola Kalinic ve Ahmet Düverioğlu ise 10’ar sayıyla çift hanelerde sayı üreten oyuncular olmayı başardı.

Fenerbahçe Beko’nun finaldeki rakibi ise Galatasaray Doğa Sigorta’yı yarı final serisinde 3-0’la geçen Anadolu Efes oldu. Tofaş Spor Salonu’nda oynanan maça Takımımız; Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Nicolo Melli, Marko Guduric beşiyle başladı. Mücadeleye Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu’nun üçlükleriyle iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 9-0’lık seriyle rakibine erken mola aldırdı. Mola dönüşü Kalinic, Melli ve Guduric’le sayılar bulmaya devam eden Takımımız, ev sahibi ekibin farkı eritme çabalarına da Kalinic ve Ahmet’le yanıtlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 14-25 önde tamamladı.

KIYASIYA MÜCADELE

İkinci yarıya da boyalı alanda etkili başlayan Fenerbahçemiz; Ahmet, Kalinic ve Sloukas’ın basketlerinin ardından Melli ve Melih’in 5-0’lık serisiyle rakibine mola aldırdı: 21-36. Mola dönüşü üstünlüğünü sürdüren Obradovic’in öğrencileri, soyunma odasına 28-42’lik skorla önde gitti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda hücumlarda topu iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, farkın 10 sayıya inmesinin ardından hücumda Sinan, Kalinic ve Ali Muhammed’le vites yükseltti ve farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Üçüncü periyot Fenerbahçemizin 43-61’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü periyodun ilk 5 dakikası 18-4 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi ve fark 4 sayıya kadar indi: 61-65. Obradovic’in molasının ardından karşılıklı kaçan hücumların sonrasında karşılıklı sayılar ile devam eden mücadelede Mejia’nın üçlüğü farkı 1 sayıya indirdi: 66-67. Ali Muhammed ve Melih’in basketleriyle farkı tekrar yükselten FB ekibi maçı 76-71 kazandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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fenerbahçe beko finalde
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