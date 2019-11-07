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Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık, Real Madrid'e yenilebilirsiniz ama böyle değil

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0'lık skorla kaybetmesinin ardından konuşan Terim, "Sorumlu benim, çocuklarda bir şey yok" dedi

Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık, Real Madrid'e yenilebilirsiniz ama böyle değil

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0'lık skorla kaybetmesinin ardından konuşan Terim, "Sorumlu benim, çocuklarda bir şey yok" dedi

07 Kasım 2019 Perşembe 13:09
Fatih Terim: Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık, Real Madrid'e yenilebilirsiniz ama böyle değil

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid’e 6-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, sahadaki oyuna büyük tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunanTerim, sadece üzülmediklerini ayrıca utandıklarını da belirtti.

Aldıkları farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Fatih Terim, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık. Mücadele eden bir takım, beraber oynayan bir takım… Dün basın toplantısında bunları söylemiştik ama bunu başaramadık. Üzgünüz, onları da üzdüğümüz için de üzgünüz. Real Madrid'e yenilebilirsiniz ama böyle değil. Yapacak bir şey yok. Ocak ayına kadar bu oyunculara ihtiyacımız var. Ben her basın toplantısında mesajlar verdim zaten. Bugün söyleyenecek tek şey; yazık" şeklinde konuştu.

Real Madrid’i oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Terim, “Real Madrid bugün muhteşemdi, onları tebrik ediyorum. Karşısında ise direnmeyen, mücadele etmeyen bir takım vardı. Real Madrid de erken goller bulunca rahatladı tabii ki ama çok çok iyilerdi” dedi.

'Sorunları benim çözmem gerekiyor'

Sorumluluğu kendi üzerine aldığını belirten deneyimli teknik adam, “Burada çeşitli sorunlarımızı daha rahat bir platformda konuşabiliriz ama bazı yapmak istediğimiz şeyler için beklemek zorundayız. Tarzımızı, stilimizi değiştirmeliyiz. ‘Biz oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, geleceğine yapmalıyız’ demiştim zaten. Mücadele etmediğimiz için kızıyoruz, sorunları benim çözmem gerekiyor. Farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Bu oyunu hep beraber oynayıp keyif almalıyız, bunu hiçbir şekilde beceremedik. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok” diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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