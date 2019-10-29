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'Falcao sakat olduğu bilindiği halde transfer edildi'

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası transfer ettiği Kolombiyalı Radamel Falcao'nun transferinden önce sakat olduğunun tespit edildiği ancak buna rağmen takıma dahil edildiği öğrenildi.

'Falcao sakat olduğu bilindiği halde transfer edildi'

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası transfer ettiği Kolombiyalı Radamel Falcao'nun transferinden önce sakat olduğunun tespit edildiği ancak buna rağmen takıma dahil edildiği öğrenildi.

29 Ekim 2019 Salı 11:22
'Falcao sakat olduğu bilindiği halde transfer edildi'

Fatih Terim'in 7 milyon euro maaşı olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin "Falcao sakat değil" dediğinin iddia edilmesi, ünlü futbolcu hakkında yeni bir tartışma yarattı.

Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası ise İnce, söz konusu ifadeleri kullanmadığını söyleyerek haberleri yalanladı.

Transfer bitmeden uyardı

Takvim'de yer alan habere göre, İnce'nin Falcao'nun sakatlık problemini transfer öncesinde tespit ettiği belirtildi.

İnce hem Monaco kulübünden gelen sonuçlarda hem de İstanbul'da yapılan sağlık taramalarında Falcao'nun tendonunda çökme belirledi.

'Başımızı ağrıtabilir'

Öte yandan, İnce'nin teknik heyet ve yönetime "Bu sakatlık başımızı ağrıtabilir" dediği, ancak taraftar baskısı nedeniyle transfer sürecine devam edildiği iddia edildi.

Beklenen sakatlık açıklaması geldi

Galatasaray kulübü ise, Falcao'nun sakatlığıya ilgili ilk kez açıklama yaptı. Kulüp, Kolombiyalı yıldızın 'aşil tendinopatisi' teşhisi ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'Özür dilerim, gitmiyoruz'

Falcao'nun eşi Lorolei Toron da, bir taraftarın "Evinize dönün" yorumuna, "Özür dilerim ama Galatasaray bizim evimiz. Burada savaşacağız" yanıtını verdi.

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