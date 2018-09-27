euro 2024 ü düzenleyecek ülke belli oldu

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke belli oldu. Türk heyeti sunumunu tamamladı. Ev sahibi seçilen ülke saat 16.00'da açıklandı.

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği toplantıda Almanya'nın ardından Türk heyetinin sunumu tamamlandı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yaptı.

UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 16.00'da düzenlenen törenle EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıkladı.

EURO2024'Ü KİM KAZANDI?

16:00 ile 16:13 saatleri arasında delegeler oylarını kullandı ve şuan EURO tarihçesine dair bir sunul yapılıyor.

EURO 2024'ü kazanan Almanya Oldu.

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