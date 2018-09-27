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Euro 2024 tanıtım filminde Nusret'in yer almasına tepki yağdı

Euro 2024 adaylığı kapsamında İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda gösterilen Türkiye'ye ait tanıtım filminde Nusret Gökçe'nin de yer almasına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

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Euro 2024 tanıtım filminde Nusret'in yer almasına tepki yağdı

Euro 2024 adaylığı kapsamında İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda gösterilen Türkiye'ye ait tanıtım filminde Nusret Gökçe'nin de yer almasına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 19:21
Euro 2024 tanıtım filminde Nusret'in yer almasına tepki yağdı

Kasap ve restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için çekilen tanıtım filminde yer almasına sosyal medyada tepki yağdı. 

​Yayınlanan tanıtım filminde, Nusret'in kendisi ile özdeşleşen ve 'Salt Bea' olarak da bilinen hareketi yaptığı görülüyor.

Türkiye'nin EURO 2024 Tanıtım filmi;

Nusret'in tanıtım filminde yer almasını anlamsız bulan birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Nusret'li Euro 2024 tanıtım filmine gelen tepkilerden bazıları:

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.09.2018 19:30
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