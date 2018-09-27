euro 2024 tanıtım filminde nusret in yer almasına tepki yağdı

Kasap ve restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı için çekilen tanıtım filminde yer almasına sosyal medyada tepki yağdı.

​Yayınlanan tanıtım filminde, Nusret'in kendisi ile özdeşleşen ve 'Salt Bea' olarak da bilinen hareketi yaptığı görülüyor.

Türkiye'nin EURO 2024 Tanıtım filmi;

Nusret'in tanıtım filminde yer almasını anlamsız bulan birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Nusret'li Euro 2024 tanıtım filmine gelen tepkilerden bazıları:

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