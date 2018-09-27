EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi? UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bu oruya cevap verdi. EURO 2024’ü düzenleme hakkının Almanya’ya verilmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Yapılan oylamada Türkiye’ye 4 oy verilirken 12 oy alan Almanya, EURO 2024’ü düzenlemeye hak kazandı.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024'ün neden Türkiye'ye verilmediğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı.” ifadelerini kullandı.

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