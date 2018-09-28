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EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler belli oldu!

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) Almanya’da düzenlenmesine oy çokluğu ile karar verirken Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler ortaya çıktı.

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EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler belli oldu!

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) Almanya’da düzenlenmesine oy çokluğu ile karar verirken Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler ortaya çıktı.

28 Eylül 2018 Cuma 15:07
EURO 2024 için Türkiye'ye oy vermeyen ülkeler belli oldu!

UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi dün canlı yayında açıkladı. EURO 2024 Almanya'da yapılacak. Yapılan oylamada Türkiye’ye 4 oy verilirken 12 oy alan Almanya, EURO 2024’ü düzenleme hakkı kazandı.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in mahcubiyeti, hatta utandığını gösteren yüz ifadesi dikkat çekiciydi. Başkan seçilirken Türkiye’nin büyük desteğini alan Ceferin'in utancı, gece yarısı operasyonuyla 5 üyeyi Almanya lehine çevirmesi ve bunun da Türk heyetince biliniyor olmasıydı.

TÜRKİYE'YE OY VEREN ÜLKELER
En çok merak edilen ise Türkiye'ye hangi ülkelerin oy verip vermediğiydi. İşte bunun cevabı belli oldu. UEFA başkanı Ceferin, oyunu Almanya'dan yana kullandı. Hollanda, Bulgaristan, İspanya ve Macaristan'ın Türkiye'ye oy verdiği ortaya çıktı. 

TÜRKİYE'YE OY VERMEYEN ÜLKELER
Portekiz, Ukrayna, İrlanda, Hırvatistan, Fransa, Polonya, Slovenya, İsveç, İsviçre, İtalya ve İngiltere oyunu Türkiye'den yana değil Almanya'dan yana kullanan ülkeler oldu.

Kaynaklar; Hürriyet Spor Arena

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Son Güncelleme: 28.09.2018 15:15
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