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Eskişehir 2019 Ralli Kupası'na Hazır ! (RalliCup 2019)

2019 Avrupa Ralli Kupası‘na dahil Uluslararası ESOK Rally organizasyonu, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 13-15 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek. Eskişehir nefes kesen yarışlara sahne olacak.

Eskişehir 2019 Ralli Kupası'na Hazır ! (RalliCup 2019)

2019 Avrupa Ralli Kupası‘na dahil Uluslararası ESOK Rally organizasyonu, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 13-15 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek. Eskişehir nefes kesen yarışlara sahne olacak.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:35
Eskişehir 2019 Ralli Kupası'na Hazır ! (RalliCup 2019)

Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası‘na da puan veren organizasyon, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası katkılarıyla KYK Yapı, Mantotherm, Shell, Espark, Doubletree By Hilton Eskişehir, Banaz Otomotiv, Spor Toto ve Power FM sponsorluğunda düzenleniyor.


BOZDAĞ ETEKLERİNDE YARIŞ HEYECANI

Katılımcılar 2 gün boyunca Bozdağ eteklerindeki 432,94 kilometre uzunluğundaki parkurda, asfalt zeminli 8 özel etapta mücadele edecekler. 13 Haziran Perşembe günü saat 21:30’da Espark AVM önünde gerçekleştirilecek olan start seremonisiyle başlayacak rallide ilk gün, 14 Haziran Cuma saat 10.00’da servis alanından başlayacak. Ekipler Kozkayı’daki 23,20 km. uzunluğundaki Nejat Banaz ve Sakarılıca’daki 14,98 km. uzunluğundaki Zafer Vatansever etapların ikişer kez geçtikten sonra saat 16:22’den itibaren Sazova Park‘taki servis alanında günü tamamlayacaklar. 15 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00’da yeniden direksiyon başına geçecek olan ekiler, bu kez Kümbetakpınar’daki 17,47 km. uzunluğundaki Alfa ve Dereyalak mevkiindeki 14,35 km. uzunluğundaki 19 Mayıs 1919 etapların ikişer kez geçtikten sonra saat 16:30’dan itibaren Espark AVM‘deki finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecekler.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Son Güncelleme: 05.06.2019 16:37
Anahtar Kelimeler:
eskişehir 2019 ralli kupası na hazır rallicup 2019
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