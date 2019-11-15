Ertuğrul Sağlam imzayı attı! Yeni takımı...

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllığına anlaştı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bugün bir araya gelerek 5 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından resmi sözleşmeyi salı günü bir basın toplantısı ile imzalayacak olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun ekibinin bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sağlam’a yuvana ‘Tekrar hoş geldin’ diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyadan anlaşmayı duyuran Ertuğrul Sağlam ise yaptığı açıklamada, "Yeniden zaferler yaşamak, yeniden tarih yazmak için ait olduğum yerde, yuvamdayım. Destek mesajlarıyla yanımda olan beni sabırsızlıkla bekleyen büyük Samsunspor taraftarımız; yeni hedefler için birlikte yükselmeye var mısınız?" ifadelerini kullandı.

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