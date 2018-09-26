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Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin gereken koşulları ve şartları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin gereken koşulları ve şartları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:29
Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin gereken koşulları ve şartları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 NEDİR?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA tarafından düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır.

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı yapıldı. Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği için sloganı "Birlikte paylaşalım" oldu.

Türkiye ile Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke yarın belli olacak.

EURO 2024

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.09.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
erdoğan dan euro 2024 açıklaması
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