erdoğan dan euro 2024 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin gereken koşulları ve şartları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir değerlendirme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 NEDİR?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA tarafından düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır.

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı yapıldı. Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği için sloganı "Birlikte paylaşalım" oldu.

Türkiye ile Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke yarın belli olacak.