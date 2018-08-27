Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası asılsız çıktı!

İngiltere basını tarafundan ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin intihar ettiğinin iddia edildiği haberin eski tarihli ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, 2016'da futbol hayatına son veren ve bir süredir maddi-manevi sıkıntılarla boğuşan Emmanuel Eboue'nin intihar ettiğinin öne sürüldüğü haberle ilgili olarak gerçek ortaya çıktı. Haberin kaynağı olan haber sitesinin iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve bu haberin eski tarihli olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra profesyonel futbol oynamaktan uzak kalan Emmanuel Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade etmişti. İngiltere basınına konuşan Eboue, "İntiharın eşiğindeyim. Tanrı’nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir" demişti.

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