Emine Bulut Adına Spor Salonu Açıldı!

Emine Bulut Spor Salonu’nun açılış töreni Kırıkkale Vali Vekili Osman Akbaş, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Ticaret Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Gazeteci Ertuğrul Özkök, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Emine Bulut'un kardeşi ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten ve Türkiye’ye pozitif katkı sağlayan Saran Group, geleceğin sporcularının yetişmesine destek olmaya devam ediyor. “Emine Bulut Spor Salonu” ile Kırıkkale’de 7’inci, toplamda 19’uncu spor salonunu hizmete sunan Saran Group, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu spor salonunu da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, açılış konuşmasında şunları dile getirdi: ”Saran Group olarak, gençlere sporu sevdirmek misyonuyla ülkemizde inşa ettirdiğimiz spor salonlarının 19’uncusunu Kırıkkale’de açmanın gururunu yaşıyoruz. Spor salonuna adını verdiğimiz Emine Bulut, bu topraklardan çıkan, yaşadığı dram ve trajik sonla yüreklerimize kazınan bir isim. Üstelik bu talihsiz kaderi yaşayan binlerce kadından sadece biri... Toplum olarak “kadına” verilen değer ve duyulan saygı konusunda kendimizi ve gelecek nesillerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de bu konuda her zaman yol gösterici olmuştur. Kendisinin “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözü de kadınlarımızın saygınlığını vurgulamaktadır. Dünyada gördüğümüz ne varsa kadın sayesindedir, biz de Atamızın izinde, şiddet gören tüm kadınların anısına bugün bu spor salonunu açıyor ve her zaman olduğu gibi “boş beyin şeytanın oyun alanıdır” diyerek çocuklarımızın kullanımına sunuyoruz." dedi.

Kırıkkale Emine Bulut spor Salonu, gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran açılışı kızı Lal Saran ile birlikte gerçekleştirdi. Saran, açılışını yaptığı salonu dolduran okulun öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Saran Group, Spora Verdiği Desteği Artırıyor

Türkiye’deki ilk spor salonunu 2000 yılında Hakkari-Çukurca’da açan Saran Group, her yıl binlerce çocuğun spor yaparak, zihinsel ve bedensel gelişimlerini güçlendirmesine katkı sağlıyor. Açılan spor salonlarından her yıl 20 binin üzerinde çocuk faydalanıyor. Saran Group, toplumsal fayda sağlamaya yönelik çalışmalarına gelecek dönemde de devam etmeyi hedefliyor.