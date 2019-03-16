Dünya Kupası'ndaki Rakiplerimiz Belli Oldu!

Türkiye'nin de yer aldığı FIBA 2019 Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşti. Milliler, Amerika, Çekya ve Japonya ile eşleşti.

E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın en ciddi rakibi, NBA yıldızlarıyla donanmış kadrosuyla Amerika... 12 Dev Adam, Jan Vesely'nin formasını giydiği Çekya'nın dışında Japonya ile ilk iki mücadelesi verecek.

Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştirdiği etkinlikte gruplar şöyle oluştu;

FIBA 2019 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Çin, Venezuela, Polonya, Fildişi Sahilleri,

B GRUBU: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya

C GRUBU: İspanya, Porto Riko, Iran

D GRUBU: Sırbistan, İtalya, Filipinler, Angola

E GRUBU: Amerika, Türkiye, Çekya, Japonya

F GRUBU: Yunanistan, Brezilya, Karadağ, Yeni Zelanda

G GRUBU: Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Ürdün

H GRUBU : Litvanya, Avustralya, Kanada, Senegal

Türkiyenin kaderini Kobe Bryant belirledi, Yao Ming de geceye katıldı

31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştirdiği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyledi. Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyona, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de katıldı.